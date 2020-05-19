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وشكر المدارس التي تسدد رواتب المعلمين كاملة، اما البعض الاخر فلم يتوانى عن الاخلال بالتزماته عبر حسم نسبة من الرواتب او اقطتاع نصفها او التوقف عن الدفع بحجج متعددة”.
واكد عبود في تصريح اننا “لن نساوم على مصير المعلمين، وقد اظهر احصاء قدمناه لوزير التربية الحالة المذرية لاوضاع المدارس حيث ان هناك 13 الف معلم لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة”.
ولفت عبود الى ان “قرار وقف العام الدراسي اراح الاهل والتلاميذ الا ان صدور القرار مجتزأ في غياب اي آلية بشأن رواتب المعلمين هو مرفوض”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقيب المعلمين يطلق صرخة: هناك 13 الف استاذ لم يقبضوا رواتبهم منذ اشهر عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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