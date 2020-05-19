لبنان | جمعية تجار صور تعتذر عن عدم فتح الأسواق ليلاً إثر جائحة كورونا

وأعلنت جمعية تجار صور اعتذارها عن “عدم فتح الأسواق كما جرت العادة في السنوات الماضية في الأسبوع الأخير من شهر رمضان بعد الإفطار بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد من جراء فيروس كورونا المستجد، التزاما منها قرار التعبئة العامة وحفاظا على سلامة المواطنين”.

ودعت الجمعية في بيان الى “التزام المواعيد التي حددتها وزارة الداخلية لجهة فتح المؤسسات”، مهنئة “التجار والمواطنين بعيد الفطر على أمل أن يحل الأمن والأمان على الجميع وتنتهي هذه الأزمة في القريب العاجل”.

وشكرت “كل من حاول جاهدا العمل على تحقيق مطالب التجار بفتح الأسواق ليلا وعلى رأسهم قيادة حركة أمل في إقليم جبل عامل وبلدية صور، إلا أن الظروف القاهرة حالت دون تحقيق المرتجى”.