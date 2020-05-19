لبنان | الحواط تقدم بإخبار لدى النيابة العامة حول تهريب مادتي المازوت والطحين على الحدود

وأضاف من امام قصر العدل ان هناك اموالاً طائلة تهدر ومن حقنا ان نعرف من يسرقنا. وأشار إلى انه “وضع الملف في يد القضاء والمعلومات التي تقدمت بها كفيلة بإيصال الملف إلى خواتيم سعيدة”.

وتابع الحواط، “لا يمكن الكلام عن إصلاح وهناك أبواب هدر وفساد في الدولة والقضاء المرجع النهائي ونثق بأنه سيضع يده على هذه الملفات وسيكون صوت الثوار”.