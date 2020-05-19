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وذكرت المديرية المصلين بالإجراءات الوقائية التي تعتمدها بوضع الضوابط والشروط الصحية لأداء صلاة الجمعة وهي:
– الوضوء في المنزل.
– اعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم ووضع الكمامات والقفازات وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد.
– منع حضور المصابين بأمراض مزمنة ومن تظهر عليه أعراض مرضية.
– منع حضور كبار السن.
– التباعد داخل المسجد في أثناء الخطبة والصلاة.
– عدم المصافحة باليد.
– عدم حضور النساء والأطفال لعدم وجوبها عليهم أصلا.
ويصلي أصحاب الأعذار ومن لا تجب الجمعة عليهم الظهر أربع ركعات في المنازل.
ودعت المديرية جميع أئمة المساجد وخطبائها ألا تتجاوز خطب الجمعة الدقائق العشر.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الأوقاف الإسلامية”: إعادة فتح المساجد بدءا من 22 أيار مع التزام الاجراءات الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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