كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وأصيب بجروح في مختلف انحاء جسده أثناء ممارسته هواية تسلق الجبال. وواجهت العناصر صعوبات عدة خلال تنفيذ المهمة أبرزها وعورة الطريق المؤدية الى المكان الذي أصيب فيه رزق، ما اضطرهم إلى استعمال حبال الانقاذ للتمكن من إنقاذه. ثم نقلوه الى مستشفى سيدة ماريتيم في جبيل لتلقي العلاج اللازم. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بالصورة – إنقاذ شاب سقط عن مرتفع شاهق أثناء ممارسته هواية تسلق الجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.