كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ولفتت في مرتمر صحفي عقدته، إلى أنه “بالنسبة للقرى التي عملنا على انجاز ملفاتها وهي القرى دون العشر ملفات، نطلب من المواطنين الذين اتصلنا بهم سابقاً معاودة الاتصال بالوزارة وأخذ المواعيد لاستكمال ملفاتهم، اما الباقون سنعاود الاتصال بهم تباعاً”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزيرة المهجرين: نعلن معاودة الدفع ونطلب من المواطنين الاتصال بصندوق المهجرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.