لبنان | مجلس الوزراء ملتئم في بعبدا ببلحث في جدول أعمال من 16 بنداً

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعمال من 16 بندا، بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

ومن أبرز البنود: عرض وزارة الطاقة والمياه للكتاب الموجه اليها بتاريخ 11 الحالي من شركة (Sonatrach Petroleum Corporation)، اقتراح قانون يرمي إلى استيفاء رسوم على جميع أنواع التبغ والتنباك المستورد، طلب وزارة التعليم العالي مباشرة الأساتذة المتعاقدين بالساعة بالتدريس في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية عند بدء العام الدراسي 2019 – 2020 قبل تصديق عقودهم، إعطاء بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة، عرض مجلس الانماء والإعمار تقرير حول استخدام معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة وتأمين التمويل اللازم لذلك، بالإضافة إلى مذكرات تفاهم مع عدد من الدول وقبول هبات.

وكان سبق الجلسة لقاء بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بحث في المستجدات والأوضاع العامة.