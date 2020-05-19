لبنان | بعد موجة الحر التي تضرب لبنان… كيف سيكون طقس اليومين المقبلين؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 19 مايو 2020 10:17 صباحاً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك على أن يكون طقس الغد صاف الى قليل الغيوم مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة ويبقى خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. وتوقعت أن يكون طقس الخميس قليل الغيوم مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة وبداية ارتفاع بنسبة الرطوبة.

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