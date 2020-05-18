كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 10:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي: المتن 155 إصابة

بيروت 155 إصابة

كسروان 89 إصابة

بعبدا 79 إصابة

بشري 73 إصابة

عكار 62 إصابة

جبيل 52 إصابة

زغرتا 46 إصابة

الشوف 29 إصابة

عاليه 25 إصابة

البترون 23 إصابة

صور 23 إصابة

طرابلس 20 إصابة

المنية الضنية 18 إصابة

بعلبك 16 إصابة

صيدا 15 إصابة

زحلة 14 إصابة

الكورة 9 إصابة

النبطية 8 إصابة

جزين 5 إصابة

مرجعيون 5 إصابة

بنت جبيل 4 إصابة

البقاع الغربي 2 إصابة

راشيا 2 إصابة

قيد التدقيق 1 إصابة

الهرمل 1 إصابة

وتوزعت الإصابات الـ 20 الجديدة على البلدات كالتالي: راس النبع (بيروت) 18

جديدة القيطع (عكار) 2

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة العمليات الوطنية: آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا.. وهكذا توزعت الإصابات مناطقياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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