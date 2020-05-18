احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وبحسب التقرير فإن الأقضية التي سُجِّل فيها أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا، جاءت كالتالي:
المتن 155 إصابة
بيروت 155 إصابة
كسروان 89 إصابة
بعبدا 79 إصابة
بشري 73 إصابة
عكار 62 إصابة
جبيل 52 إصابة
زغرتا 46 إصابة
الشوف 29 إصابة
عاليه 25 إصابة
البترون 23 إصابة
صور 23 إصابة
طرابلس 20 إصابة
المنية الضنية 18 إصابة
بعلبك 16 إصابة
صيدا 15 إصابة
زحلة 14 إصابة
الكورة 9 إصابة
النبطية 8 إصابة
جزين 5 إصابة
مرجعيون 5 إصابة
بنت جبيل 4 إصابة
البقاع الغربي 2 إصابة
راشيا 2 إصابة
قيد التدقيق 1 إصابة
الهرمل 1 إصابة
وتوزعت الإصابات الـ 20 الجديدة على البلدات كالتالي:
راس النبع (بيروت) 18
جديدة القيطع (عكار) 2
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | غرفة العمليات الوطنية: آخر مستجدات انتشار فيروس كورونا.. وهكذا توزعت الإصابات مناطقياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.