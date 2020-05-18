لبنان | رئيس بلدية جبيل بيبلوس: لاجراءات في حق اي مغترب وافد لا يلتزم الحجر المنزلي

كما طلب بعدم مخالطة أشخاص آخرين حتى ولو جاءت نتيجة فحوصاتهم المخبرية pcr سلبية وإلا ستضطر البلدية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم وفق المادة 604 من قانون العقوبات، والتي تنص على ما يلي: “من تسبب عن قلة احتراز او إهمال او عدم مراعاة القوانين في انتشار مرض وبائي، عوقب بالحبس حتى ستة اشهر، واذا أقدم الفاعل على فعله وهو عالم بالأمر عوقب بالحبس من سنة الى 3 سنوات”.

ويلزم في بيان كل شخص إعادة الفحص المخبري pcr بعد انتهاء مدة الحجر، ورفع النتيجة النهائية للبلدية والإفادة خلال 24 ساعة كحد اقصى”.

ودعا زعرور “كل من يريد اي مساعدة أو الاستفسار عن أي معلومات، الإتصال بالخط الساخن للبلدية 70 292628 أو برقم عضو المجلس البلدي المسؤول عن لجنة الصحة الصيدلي خالد اللقيس 03 286098″، وتمنى على المواطنين “تفهم الإجراءات المتخذة لأنها جزء من التدابير والجهود التي يقوم بها مكتب الصحة في البلدية للحد من انتشار وباء كورونا في المدينة”.