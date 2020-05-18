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وشهدت مختلف المناطق اليوم، حركة شبه طبيعية بعد القرار الذي اتخذ أمس، بإعادة فتح البلاد جزئيا مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس “كورونا”.
وسجلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا داخل مبنى يضم عمالا أجانب في رأس النبع – بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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