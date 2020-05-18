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لبنان | تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا داخل مبنى يضم عمالا أجانب في رأس النبع – بيروت

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 03:21 مساءً - مشاركة

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وشهدت مختلف المناطق اليوم، حركة شبه طبيعية بعد القرار الذي اتخذ أمس، بإعادة فتح البلاد جزئيا مع الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس “”.

وسجلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين.

المصدر صوت بيروت إنترناشونال
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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