لبنان | مياه لبنان الجنوبي: تقنين الكهرباء القاسي خارج عن ارادتنا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 03:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وقامت فرق المؤسسة خلال فترة الاغلاق العام الأخيرة، وفي عطلة نهاية الأسبوع باتخاذ كافة الاجراءات المتوفرة لتأمين استمرار التغذية بالمياه وفق القدرات والامكانيات المتاحة. وأسفت المؤسسة في بيان “لانخفاض كميات المياه في هذه الظروف الصعبة وفي رحاب شهر رمضان المبارك”. واكدت للمواطنين أن مسألة التغذية الكهربائية والتقنين الحاصل خارج عن ارادتها، وانها قد لجأت لتشغيل مولدات الطاقة الكهربائية، على الرغم من كلفتها العالية في ظل الظروف المالية الصعبة، التي تمر بها المؤسسة حاليا لتأمين المياه وتخفيف الاعباء قدر الامكان عن كاهل المواطنين. المصدر الوكالة الوطنية للإعلام صوت بيروت إنترناشيونال

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