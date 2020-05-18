لبنان | شروط من وزارة السياحة للحفاظ على سلامة روادها والموظفين والعاملين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 03:21 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وصدر عن وزارة السياحة بالتنسيق مع نقابة المؤسسات السياحية البحرية تعميم حول الشروط التي يجب التقيد بها حفاظا على سلامة روادها والموظفين العاملين فيها، والتي جاء أبرزها: – فحص حرارة جميع الموظفين والرواد بشكل يومي على المدخل. – إرتداء الموظفين لكمامة الوقاية. – توزيع مواد تطهير وتعقيم في مرافق المسبح كافة. – تعقيم وتنظيف فرشات وكراسي المسبح دوريا. Advertisements – تأمين مسافات التباعد الإلزامية (1.5 متر) بين الأفراد (أو بين كل عائلة وأخرى). – العمل بقدرة استيعابية أقصاها 50%. – تأمين مشرف في كل مؤسسة ومسبح على تطبيق هذه الإرشادات. – قياس دوري لمادة الكلور في أوحاض السباحة. – تعقيم وتنظيف الحمامات ومسكات الأبواب. – إقفال الدوش الداخلي والكابينات والخزائن. المصدر صوت بيروت إنترناشونال الوكالة الوطنية للإعلام

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