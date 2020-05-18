لبنان | رئيس بلدية العيشية نفى الاعتداء على اهالي البلدة ومختارها

وأكد ان “ما حصل ليس سوى اشكال فردي بين مختار البلدة السيد طوني عون واحد الرعاة، وتم تطويق هذا الاشكال بسرعة من خلال الاتصالات التي قام بها عدد من الفعاليات المدنية والعسكرية في البلدة والتي توجت بلقاء مصالحة وافطار رمضاني”.

وأشار عفيف إلى ان اي خبر مناف للحقيقة او مفتعل يؤثر على العلاقات الطيبة والمتينة التي تربط اهالي بلدة العيشية مع محيطها ولن يسمح اهالي بلدة العيشية التي تربت على روح المواطنة للمصطادين في الماء العكر ان ينالوا مبتغاهم من خلال نشر هذه الاخبار”.