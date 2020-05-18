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وأكد ان “ما حصل ليس سوى اشكال فردي بين مختار البلدة السيد طوني عون واحد الرعاة، وتم تطويق هذا الاشكال بسرعة من خلال الاتصالات التي قام بها عدد من الفعاليات المدنية والعسكرية في البلدة والتي توجت بلقاء مصالحة وافطار رمضاني”.
وأشار عفيف إلى ان اي خبر مناف للحقيقة او مفتعل يؤثر على العلاقات الطيبة والمتينة التي تربط اهالي بلدة العيشية مع محيطها ولن يسمح اهالي بلدة العيشية التي تربت على روح المواطنة للمصطادين في الماء العكر ان ينالوا مبتغاهم من خلال نشر هذه الاخبار”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية العيشية نفى الاعتداء على اهالي البلدة ومختارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.