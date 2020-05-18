لبنان | المؤسسات والأسواق فتحت أبوابها في مختلف المناطق والمواطنون التزموا إجراءات الوقاية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وسجلت حركة لافتة للمواطنين في الأسواق التجارية والسوبرماركت وأمام المصارف، بالاضافة الى الدوائر الحكومية التي فتحت أبوابها لإنجاز معاملات المواطنين. وتقيد المواطنون بمقررات التعبئة والتزموا شروط التعبئة الصحية.

من جهتها، سيرت القوى الأمنية الدوريات وأقامت الحواجز الثابتة والمتحركة لمراقبة حركة سير الآليات طبقا لقرار الحكومة (مفرد ومجوز) وقمع المخالفات مع التشديد على ضرورة التقيد بعدد الركاب داخل كل سيارة وارتداء الكمامات بشكل إلزامي حتى داخل السيارة.

صيدا

في صيدا، أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام ان الحركة عادت إلى المدينة صباح اليوم، بعد انتهاء الاقفال العام الذي استمر أربعة ايام، وذلك بعد التخفيف الجزئي، مع التزام الإجراءات الوقائية بمقتضياتها كافة.

وشهدت السوق التجارية وهي شريان المدينة الحيوي الأساسي، حركة ناشطة حيث فتحت المحلات أبوابها عند التاسعة صباحا، واتخذت اجراءات الوقاية من الفيروس عبر اتباع البعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة والقفازات.

كذلك فتحت مصارف المدينة ومحال الصيرفة وتحويل الأموال والمؤسسات والشركات التجارية أبوابها، فيما عاود جزء من موظفي الادارات العامة في محافظة لبنان الجنوبي العمل تبعا لقرارات الوزراء المعنيين، تجنبا لاكتظاظ المواطنين أثناء تقديم معاملاتهم الرسمية، عملا بشروط التعبئة الصحية.

وواكبت عناصر القوى الأمنية حركة المواطنيين، لا سيما لجهة سير مركباتهم استنادا لارقام لوائحها الرقمية والتزامهم قرارات التعبئة في مختلف أماكن تواجدهم.

بعبدا

وفي بعبدا، أفادت مندوبة الوكالة أن المؤسسات والمحال التجارية والمصانع والمطاعم فتحت أبوابها في منطقة بعبدا وجوارها بعد إقفال دام حوالى شهرين ونصف، بسبب التعبئة العامة وذلك بعد قرار مجلس الوزراء بالأمس. وقد لاقى هذا القرار ارتياحا لدى أصحاب المؤسسات والمواطنين، وشهدت الأسواق والطرق حركة ناشطة مع الالتزام بأخذ الاحتياطات المفروضة للسلامة.

طرابلس

بدورها، شهدت مدينة طرابلس زحمة سير كثيفة بعد أن فتحت الأسواق والمؤسسات والمحال التجارية أبوابها. وقد بدت حركة الناس ناشطة في أسواق المدينة الشعبية وسط إستنكار كبير لارتفاع أسعار السلع وغياب الرقابة مما حال دون قدرة المواطنين على تأمين ما يحتاجونه للعيد.

وطالب المواطنون وزارة الاقتصاد التدخل ومراقبة الأسعار، لا سيما أسعار المواد الغذائية والأساسية.

عكار

Advertisements

بدورها شهدت قرى وبلدات عكار وكما في الايام السابقة، زحمة سير خانقة من مستديرة ببنين-العبدة، وصولا إلى ساحة حلبا وحتى بلدة الكويخات أي بمسافة تزيد عن 15 كيلومترا. وشهدت المحال التجارية التي أعيد فتحها والمقاهي والمطاعم اكتظاظا كبيرا، لا سيما محلات المواد غذائية والخضار والفاكهة واللحوم.

إلا أن اللافت كان اصطفاف عشرات الأشخاص أمام أبواب المصارف والصرافات الآلية، والقسم الأكبر منهم من دون كمامات ولا مسافات تباعد آمنة.

الكورة

وفي قضاء الكورة، شهدت المؤسسات والمحال التجارية والمصانع والمطاعم حركة طبيعية بعد الاقفال الذي دام حوالى شهرين ونصف بسبب التعبئة العامة وبعد قرار مجلس الوزراء بالأمس، مع الالتزام بأخذ الاحتياطات المفروضة للسلامة العامة وقد شهدت الطرق حركة ناشطة، إلا أنه لوحظ أن عددا من أصحاب السيارات لم يلتزموا قرار الأرقام المفردة لليوم. كما اصطف عدد كبير من المواطنين أمام المصارف والصرافات الآلية.

البقاع الشمالي والهرمل

وفي قرى وبلدات البقاع الشمالي والهرمل، عادت حركة الأسواق إلى طبيعتها وفتحت المحال والمؤسسات التجارية.

ورأى رئيس بلدية الهرمل صبحي صقر أن هناك “إرباكا بسبب عدم وضوح القرار وصعوبة ضبط الحركة”.

وشهدت دوائر سرايا الهرمل الحكومية دواما جزئيا، وكان هناك تشديد على ضرورة وضع الكمامات قبل الدخول إليها، فيما تابعت فرق المتطوعين عند مداخل الهرمل والقاع فحص حرارة الداخلين وطلب التزام الوقاية الضرورية.

النبطية

وأعلنت جمعية تجار محافظة النبطية في بيان، “قرار فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة والجوار خلال أسبوع عيد الفطر، بدءا من التاسعة من صباح اليوم وحتى السادسة مساء، مع الإلتزام بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة العامة ومراعاة عدم الاكتظاظ والتباعد حفاظا على سلامة أهلنا”.

وهنأ رئيس الجمعية محمد قاسم ملي الذي تلا البيان اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، باقتراب حلول عيد الفطر.

وأوضح أنه نظرا لما يعانيه القطاع التجاري من حال اختناق واحتضار جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن من الاقفال القسري نتيجة الوباء المستجد ومن جراء تدهور الوضع الاقتصادي بسبب ارتفاع سعر العملات وما خلفه من ارتفاع بالاسعار وتردي القدرة الشرائية، وبعد الإتصالات التي أجريناها مع الفاعليات السياسية والاقتصادية.

وبالتواصل والتنسيق مع الزملاء رؤساء جمعيات التجار في مختلف المناطق اللبنانية من أجل الطلب إلى المعنيين السماح بفتح الأسواق التجارية طيلة الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر، والتي أثمرت تجاوب الحكومة مع هذا المطلب جراء مساع لجمعيات التجار في المحافظات كافة، وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات الذي يحدد دوام فتح المؤسسات وشروطه، تعلن الجمعية فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة بدءا من الاثنين وحتى ليلة عيد الفطر السعيد تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بالعودة تدريجيا للحياة الطبيعية”.

وطلب من أصحاب المحلات والمؤسسات التجارية، التزام كل معايير واجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة، شاكرا الفاعليات السياسية والاقتصادية، الذين دعموا مطلبنا بإعادة فتح الأسواق”.