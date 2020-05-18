لبنان | اطلاق توصيات مكافحة كورونا في المصانع الاربعاء برعاية دياب في السرايا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويتخلل الافتتاح كلمات لراعي الاحتفال، وزراء: الصناعة عماد حب الله، والصحة العامة حمد حسن، والعمل لميا يمين، والزراعة عباس مرتضى، وسفيري ايطاليا نيكوليتا بومبردييري، واليابان اكوبو تاكيشي، والمنسق المقيم للامم المتحدة في لبنان كلاوديو كوردوني.

كما تقدم ندى بركات والدكتورة ليال كرم (عن يونيدو) عرضا عن اهداف المبادرة والتدابير ال12 التي وضعت في كتيب الارشادات، كما تقدّم المهندسة الزراعية بقسم الدراسات الفنية في وزارة الصناعة هبة دبوق خطة وزارة الصناعة لمواجهة فيروس كورونا. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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