كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك وطلبت المصلحة اتخاذ اجراء فوري بإقفال الابار العائدة للمدعى عليهم ذات الغور المفقود يتم تصريف المياه المبتذلة فيها، وتجري متابعة التحقيقات من قبل فصيلة رياق. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | “الليطاني” تقدمت بشكوى امام النيابة العامة على اشخاص بجرم تلويث المياه الجوفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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