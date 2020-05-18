لبنان | فرق من وزارة الصحة العامة تقوم بفحوص PCR في مناطق لبنانية

في السياق، اجرى اليوم، الفريق الصحي في عكار التابع لوزارة الصحة والمحافظة والمخصص لأخذ عينات “كورونا”، فحوصات في بلدة تكريت، باشراف طبيب المحافظة الدكتور حسن شديد، بالتنسيق مع البلدية في معهد تكريت الفني.

وتحدث رئيس البلدية عبد الله غية موضحا انه “بالتنسيق مع وزارة الصحة، تم اجراء فحوصات “كورونا” pcr ل 75 عينية في تكريت، بعد تسجيل اصابتين لعسكريين من البلدة، ومن حقنا اجراء هذه الفحوصات، كي نتأكد من خلو البلدة، من هذا الوباء، وفي حال وجود مشاكل علينا ان نضع اصبعنا على الجرح وان لانستهين بهذاء الأمر”.

واعلن شديد أننا اليوم في بلدة تكريت، نقوم بأخذ عينات عشوائية من مخالطين، لنستطلع وضع البلدة بالكورونا، وما حصل ان المصابين، حجروا واهلهم ايضا، وكان من الضروري تنفيذ هذا النشاط الذي ارادته بلدية تكريت، ونشكر رئيسها على تعاونه وعلى التنظيم الجيد، ونأمل ان تأتي النتائج سلبية”.

وأكد ان ” لااصابات اخرى حتى الآن، في الجومة سوى تكريت، والاصابات مطوقة، وهناك تفهم كبير من الأهالي”.

واشار الى “امكانية تنفيذ حملة غدا في ببنين، لافتا الى “ان فريق العمل تم اعداده وتدريبه، ليقوم بحملات اخذ العينات في محافظة عكار عندما تدعو الحاجة.