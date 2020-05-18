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وبعد التحقيق من مصدر اللحوم وبناء لإشارة المدعي العام في البقاع جرى استدعاء جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة، وجرى اقفال الملحمة بالشمع الأحمر.
كما تم في هذ السياق نفسه، وبمؤازرة جهاز أمن الدولة مداهمة مزرعة لتربية الأبقار الحلوب في منطقة غزة في البقاع الغربي لذبح احدى الأبقار المريضة التي بينت الفحوصات المخبرية عدم صلاحية لحومها للإستهلاك البشري، وبناء لإشارة المدعي العام في البقاع تم تلف اللحوم، واقفال ملحمة تسوق اللحم الفاسد، وتوقيف جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب امن الدولة في صغبين للتوسع في التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزارة الزراعة تضبط لحوما فاسدة وتقفل ملحمتين ومزرعة ابقار بالشمع الاحمر في البقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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