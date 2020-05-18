لبنان | متى تنحسر موجة الحر التي تضرب لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 مايو 2020 01:18 مساءً - مشاركة

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اليوم الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٦ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٤ درجة

٢- الرياح شمالية شرقية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١١ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

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الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

الاربعاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تنخفض قليلاً وتسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة (تلامس ٣٥ الى ٣٧ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

ومن المتوقع أن تنحسر موجة الحر السبت مع احتمال عودة الأمطار.