لبنان | متى تنحسر موجة الحر التي تضرب لبنان؟

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اليوم الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٦ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٤ درجة
٢- الرياح شمالية شرقية ٤٠ كم/س
٣- الرطوبة ٤٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١١ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١
الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٦ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
الاربعاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تنخفض قليلاً وتسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٤ درجة (تلامس ٣٥ الى ٣٧ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
ومن المتوقع أن تنحسر موجة الحر السبت مع احتمال عودة الأمطار.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.