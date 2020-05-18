لبنان | سلامة حريص على اعلان ‏وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية

وستبدأ اليوم الجولة الثانية من هذه المفاوضات، وسيكون الحدث الأبرز فيها حضور حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، الذي كان تغيّب عن الجولة الاولى، واكتفى بإرسال ممثلين عنه ‏طرحوا وجهة نظر مصرف لبنان في الخطة الحكومية الإنقاذية‎.‎

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ولن تكون مشاركة سلامة دليلاً على انتفاء التباين في وجهات النظر بين الحكومة ومصرف ‏لبنان، بل العكس هو الصحيح.

وحسب معلومات “الجمهورية”، سيحرص سلامة على اعلان ‏وجهة نظره المخالفة لمضمون الخطة الانقاذية، في ما يتعلق بتقدير خسائر مصرف لبنان، ‏وسيطرح الحلول التي يرى انّها مناسبة اكثر لمعالجة ما تسمّيه الخطة “فجوة مالية”. ‏وسيقول للمفاوضين في صندوق النقد ما يعتبره ملائماً اكثر للإنقاذ في موضوع اعادة ‏هيكلة مصرف لبنان‎.‎‎

وعلمت “الجمهورية”، ان لقاءً سيجمع مسؤولين في وزارة المال ومسؤولين في مصرف ‏لبنان، سيسبق بدء الاجتماع مع صندوق النقد، من دون أن يعني ذلك حصول محاولات ‏لتقريب وجهات النظر، بل سيُخصّص اللقاء لتبادل الافكار وتوضيح بعض الامور‎.

وكان التطور البارز امس، إعلان رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، في كلمة بعد اجتماع ‏اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، “إعادة فتح البلد جزئياً” اليوم، في ختام اربعة ايام ‏من الاقفال، أريد منها تلافي دخول البلد في جولة جديدة خطرة من تفشي وباء كورونا منذ ‏اواخر شباط الماضي‎.‎

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ودعا دياب إلى أن يتحمّل “كل منا مسؤولية نفسه”، مشيراً الى “انّ لبنان نجح في البقاء ‏في مرحلة احتواء تفشي الفيروس منذ بداية الجائحة، وهدفنا هو البقاء في هذه المرحلة”، ‏لكنه قال: “نحن في مرحلة خطرة وحساسة جداً، لأنّ أزمة كورونا ستمتد الى فترة طويلة، ‏وهي تهدّد بحصد أرواح أحبائنا، ويمكن أن تكون الموجة الثانية أسوأ من ذروة المرحلة ‏الأولى”.

وأعلن دياب فتح البلد جزئياً اليوم “استناداً إلى الخطة المرحلية، وسيتطلّب ذلك ‏منا تضحيات أكثر والتزاماً أكبر، على أن نلجأ إلى اعتماد سياسة العزل الصحي للمناطق أو ‏الأحياء التي تُسجّل فيها نسبة إصابات عالية”.