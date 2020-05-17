لبنان | جنبلاط يخرق الحظر الشامل بسبب كورونا.. ويعتذر

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وكتب جنبلاط عبر صفحته الرسمية على “تويتر” اليوم الأحد، أنه “خالف تعليمات الحجر الصحي وتوجه من بلدة المختارة في الشوف، إلى العاصمة بيروت، وأصيب بحرج كبير عندما صادفه حاجز لقوى الأمن” المكلف بتنفيذ قرارات التعبئة العامة في البلاد، ومن ضمنها قرار الحجر الشامل الصادر عن الحكومة، والذي ينتهي العمل به صباح غد الاثنين.
واعتذر جنبلاط عن هذا التصرف، وقال إنه “في هذه الأوقات الصعبة يجب التقيد لأقصى الحدود بتدابير التعبئة الوطنية من أجل احتواء الوباء”.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة كانت فرضت نهاية الأسبوع الماضي حظرا شاملا في البلاد، في إطار العمل على احتواء تفشي فيروس كورونا.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأحد عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 911.
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