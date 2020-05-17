لبنان | مكتب السيد فضل الله يعلن موعد حلول أول أيام عيد الفطر السعيد

وأصدر المكتب الشرعي في مؤسسة العلامة المرجع، السيد محمد حسين فضل الله اليوم الأحد بيانا، أعلن فيه أن يوم الأحد الواقع فيه 24 مايو 2020، هو أول أيام عيد الفطر السعيد.

وجاء في البيان، تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك بناء على المبنى الفقهي لسماحته، بالاعتماد على الحسابات العلمية الفلكية الدقيقة التي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكان رؤيته في العديد من مناطق العالم، سائلين المولى أن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والوحدة والاستقرار والصحة والعافية.

يذكر أن مكتب فضل الله كان قد أعلن قبل ذلك أن أول شهر رمضان المبارك هو يوم الجمعة 24 أبريل.