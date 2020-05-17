لبنان | تجار صيدا : فتح الأسواق خلال أسبوع عيد الفطر مع التزام إجراءات الوقاية

واستهلت الجمعية بيانها بتهنئة “اللبنانيين عموما والمسلمين خصوصا، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على لبنان واللبنانيين بالخير واليمن والبركات”.

أضافت: “نظرا لما يعانيه هذا القطاع من حالة اختناق واحتضار جراء الأزمات المتلاحقة التي تعصف بالوطن، وبعد الإتصالات التي أجراها رئيسها الأستاذ علي الشريف مع عدد من الفاعليات السياسية والاقتصادية، وبالتواصل والتنسيق مع الزملاء رؤساء جمعيات التجار في مختلف المناطق اللبنانية من أجل الطلب الى المعنيين السماح بفتح الأسواق التجارية طيلة الأسبوع الذي يسبق عيد الفطر، وبعد تجاوب الحكومة اللبنانية مع هذا المطلب الذي جاء ثمرة مساعي جمعيات التجار مجتمعة، وبناء لقرار وزير الداخلية والبلديات الذي يحدد دوام فتح المؤسسات وشروطه، تعلن جمعية تجار صيدا وضواحها فتح المحال والمؤسسات التجارية في أسواق المدينة، خلال أسبوع الفطر بدءا من الاثنين 18 أيار وحتى ليلة العيد، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء”.

وأهابت ب”جميع الزملاء التجار، كما بالمواطنين الكرام، التزام كل معايير واجراءات الوقاية حفاظا على السلامة العامة”. وتقدمت بالمناسبة ب”الشكر إلى كل الفاعليات السياسية والاقتصادية، الذين دعموا مطلبنا بإعادة فتح الأسواق”. كما توجهت ب”التحية والتقدير إلى جميع الزملاء، رؤساء جمعيات التجار في باقي المناطق، لتكاتفهم وتضامنهم لما فيه مصلحة هذا القطاع”، خاصة بالشكر “رئيس جمعية تجار بيروت الأستاذ نقولا شماس، الذي نقل إلى رئيس الحكومة وجع ومطلب هذه الجمعيات، سائلين الله العافية لوطننا الحبيب وشعبه”.