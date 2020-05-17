لبنان | نصيحة إلى جنبلاط… لعدم الانجرار الى المواجهة في الساحة السنية

وذلك على أثر الزيارة الاخيرة التي قام بها الى بيت الوسط والتي جاءت كرسالة دعم منه لسعد بعد بيان الشيخ بهاء الدين الحريري الذي اعتبر كاعلان عن بداية انطلاق مشروعه السياسي في لبنان.

جنبلاط المعروف عنه أنه الموارب الأول في لبنان، يلعب في الفترة الأخيرة كعادته على الحبال ويتدخل في امور اكبر من حجمه السياسي والطائفي، كل ذلك من أجل الهدف الكبير له وهو جعل حزبه بيضة القبضان، إلا أنه يفشل في كل مرة إلا في أن يكون عنواناً لقلة الوفاء، ولنقل البارودة من كتف الى كتف والاستدارة كيفما دارت الرياح، حيث ينطبق عليه المثل انه يمارس السياسة على طريقة سائق سيارة الاجرة، يغير رفاق الدرب في كل مشوار، ويذهب مع “زبون” ليعود مع آخر.

محاولة جنبلاط اللعب في الساحة السنية مرفوض دولياً، وما النصيحة التي تلقاه إلا لاخذه العلم بضرورة التوقف عن تدخلاته في قضايا أكبر من حجمه.