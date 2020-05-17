لبنان | وزير الداخلية عدل مواعيد فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 07:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك قرار فهمي جاء بعد إعلان رئيس الحكومة حسان دياب بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا أنه سيتم استعادة فتح البلد الاثنين بعد إغلاق تام دام لأربعة أيام. Advertisements

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