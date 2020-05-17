احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وقال: ” يؤجل فتح المدارس والمراكز المتخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة حتى تاريخ فتح المدارس الذي تحدده وزارة التربية والتعليم العالي”.
وأعلن المجذوب، “إكمال العام الدراسي عن بعد في كل الصفوف المهني والجامعي وكل كلية تعلن موعد التوقف عن التدريس”، مشيرًا إلى أنه “سيتم ترفيع التلامذة إلى الصفوف العليا بعد انتهاء التعليم عن بعد”.
ولفت إلى أننا “سنتقدم بآلية لاستكمال العام الدراسي عن بعد واستثناء المواد التطبيقية، وبالنسبة إلى الشهادات الدراسية إعطاء إفادات للطلاب وفق ضوابط تحددها الوزارة”.
وأضاف وزير التربية، ” اقترحت استكمال العام الدراسي للمراحل كافة الاكاديمية والمهنية دون الحضور حتى آخر آيار وترفيع التلامذة الى الصف الاعلى مع تعويض الكفايات”.
وختم المجذوب، “الحفاظ على ارواح الناس اولوية، وسنعوض ما خسرناه في العام الدراسي المقبل”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير التربية: ترفيع جميع التلامذة وإكمال العام الدراسي عن بُعد.. واقتراح لإلغاء امتحانات الثانوية العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.