لبنان | الحكومة تعلن استعادة فتح البلد غداً الاثنين بعد إغلاق تام استمر أربعة أيام

وأوضح دياب أن تضاعف عدد الحالات على مدى 10 ايام وارتفاع المعدل اليومي للاصابات كان سبباً للإغلاق 4 ايام، وخلال هذه الفترة قامت وزارة الصحة بتتبع وعزل الحالات ونجح لبنان وكان هدفنا البقاء في مرحلة منع تفشي الفيروس.

وأكد أننا في مرحلة خطرة وحساسة وندرك ان الاستمرار باغلاق البلد تنتج عنه تداعيات ونحاول قدر الامكان تخفيفها لذلم اعلن اليوم اننا سنعيد فتح البلد غدا مرة اخرى.

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دياب حذر اللبنانيين من احتمال ان تكون الموجة الثانية من الكورونا اسوأ من ذروة المرحلة الاولى، لذلك نحن بحاجة إلى ان نكون يقظين ونحافظ على الابتعاد والالتزام بالوقاية والحماية وارجو من جميع اللبنانيين ان يتعاملوا مع اعادة فتح البلد بعناية شديدة وان يواكبوا الدولة في حماية بلدنا.

وأكد أيضاً أننا اليوم ما زلنا قلقين من ارتفاع عدد الاصابات لاسيما ان الوضع الاقتصادي يتفاقم ما ادى الى عدم الالتزام بالتعبئة، وهناك من يغامر بروحه ويستخف بأرواح الناس وانّ مخاطر رفع الحظر قد تعيدنا الى نقطة الصفر.

ونبه دياب إلى أننا عبرنا قطوعا كبيرا بأقل قدر من الخسائر وقبل اسبوع كدنا ان نصل الى المحظور بسبب عدم التزام بعض المناطق.