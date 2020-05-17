لبنان | إصابة طبيبة في مستشفى الراسي وجندي في الجيش اللبناني.. وارتفاع إصابات “كورونا” إلى 26 حالة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 07:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وفي وقت سابق اكدت وزارة الصحة تسجيل 9 اصابات، الا ان نتائج الفحوصات المخبرية الواردة من جديدة القيطع اتت ايجابية ما رفع العدد الى 26.

وفي مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، خضعت طبيبة الامراض الجرثومية الدكتورة جمال حمود، لفحص الـpcr وأتت النتيجة إيجابية ، الامر الذي استدعى أخذ عينات لكل الطاقم التمريضي والمخالطين لها.

وكانت الطبيبة المذكورة في مستشفى سيدة السلام في القبيات يوم الخميس الفائت ما استعدى من ادارة المستشفى اتخاذ التدابير اللازمة لجهة إعداد لوائح بالمحتكّين بها.

وسيتم عقد اجتماع اليوم لخلية للأزمة لاتخاذ كل التدابير الواجبة وخصوصاً لجهة تأمين فحوصات الـpcr للمعنيين ولسواهم، وهو ما تعمل عليه اللجنة الطبيّة منذ الصباح، وتتواصل كل المرجعيات المختصة.

وفي البقاع أكدت مصادر طبية في مستشفى مشغرة وجود إصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى وهو جندي في الجيش اللبناني من بلدة لبايا”.

وأشار الى أن بلدية لبايا أصدرت بيانا بهذا الخصوص أكدت فيه وجود حالة مرضية في البلدة مصابة بفيروس كورونا.

واعلنت البلدية عن الاجراءات التالية :

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– يمنع التجول في البلدة ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر حتى اشعار آخر

– تغلق كافة المحلات التجارية ابتداء من الساعه الرابعة بعد الظهر

– يمنع كافة انواع التجمعات وحتى داخل المنازل

– تقوم البلدية بالتعاون مع وزارة الصحة بفحوصات مخبرية وذلك غدا الإثنين الساعه العاشرة والنصف في مبنى البلدية

– على كل من كان له علاقة مع المصاب البقاء في المنزل وعزل نفسه وسوف تقوم البلدية بمتابعة هذا الموضوع ويرجى الاتصال فورا برئيس البلدية

– الالتزام بالضوابط الصحية

– ارتداء الكمامات ولبس الكفوف الصحية والنظافة الشخصية

– نتوجه الى الاخوة العسكريين بضرورة البقاء داخل منازلهم والالتزام بتعليمات قيادة الجيش