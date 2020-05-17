كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك توازياً، أعلنت بلدية صور أن فحوص الـ pcr التي أجرتها على 300 شخص على مدى 5 أيام، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية في “اليونيفيل” وفريق المشرق الطبي، جاءت سلبية. وتقوم وزارة الصحة خلال فترة التعبئة العامة إثر فيروس كورونا بمسح شامل لكافة المناطق اللبنانية لمعرفة مدى تفشي الفيروس على الأراضي اللبنانية. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | كورونا… فحوص الـPCR في كل من بدنايل وصور جاءت سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.