لبنان | النبطية تستنكر التقنين القاسي في التيار الكهربائي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك ويتزامن التقنين الكهربائي مع تعمد أصحاب المولدات الخاصة في بعض البلدات إلى قطع اشتراكاتهم عن المواطنين، تارة بحجة عدم وجود مادة المازوت وطورا بحجة أعطال طارئة في المولدات، جراء ارتفاع الحرارة. المصدر صوت بيروت إنترناشونال

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