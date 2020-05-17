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ولفت في بيان الى أن “هذا القطاع يتكبد خسائر هائلة، نتيجة كساد الانتاج الذي تذهب كميات ضخمة منه للتلف، مما يرتب خسائر لا تعوض، فضلا عن أجور العمال وتكاليف الأدوية والأسمدة”.
وأشار إلى أن “أصحاب مزارع الازهار والشتول ليس لديهم مطالب تعجيزية وصعبة أو يطلبون مساعدات مباشرة من الدولة رغم معاناتهم الكبيرة، بل جل ما يريدونه هو السماح بفتح محال بيع إنتاجهم لتدارك المزيد من الركود والبطالة”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | نقيب أصحاب مزارع الازهار ناشد وزير الداخلية السماح للعاملين في القطاع فتح محالهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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