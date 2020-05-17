احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وطلب من الاهالي توخي الحذر وعدم إشعال الحرائق في الغابات، بخاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بالحرارة، على أراضي منطقة اسيا العقارية.
كما، شدد على عدم إشعال المشاحر، تحت طائلة المسؤولية. ووضعت البلدية، خطا ساخنا في حال اندلاع أي حريق، للإتصال بلجنة طوارىء القرية 76674904 أو على رقم رئيس البلدية.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | رئيس بلدية آسيا دعا أهالي البلدة الى التنبه من الحرائق خلال فترة ارتفاع الحرارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.