لبنان | رئيس بلدية آسيا دعا أهالي البلدة الى التنبه من الحرائق خلال فترة ارتفاع الحرارة

وطلب من الاهالي توخي الحذر وعدم إشعال الحرائق في الغابات، بخاصة في هذه الفترة التي تشهد ارتفاعا ملحوظا بالحرارة، على أراضي منطقة اسيا العقارية.

كما، شدد على عدم إشعال المشاحر، تحت طائلة المسؤولية. ووضعت البلدية، خطا ساخنا في حال اندلاع أي حريق، للإتصال بلجنة طوارىء القرية 76674904 أو على رقم رئيس البلدية.