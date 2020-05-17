لبنان | بالصورة – 100 ألف يورو ونحو 25 ألف دولار مزيّفة كانت ستضخ في السوق اللبنانية

وتمكّنت من تحديد كامل هويّة المشتبه به، ويُدعى: ج. ب. (مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم الاحتيال وترويج العملة المزيّفة.

وأوضحت المديرية، في بيان، أنه بتاريخ 13/5/2020، وبعد عملية رصدٍ ومراقبة دقيقة، نّفذت قوة خاصة من الشّعبة كميناً محكماً في محلة طريق المطار، أسفر عن توقيفه. وضُبط بحوزته مبلغ 8250 دولاراً أميركياً مزيّفا.

وقالت في بيان، “بمداهمة منزله في محلة حيّ السلّم – الضاحية الجنوبية، تم ضبط حقيبة بداخلها كميات كبيرة من الأوراق النقدية المزيّفة، وهي عبارة عن 100.000 يورو و16.600 دولاراً أميركياً”.

وكشفت أنه “بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه وأنه يستحصل على العملة المزيّفة من إحدى البلدات البقاعية، ليقوم بترويجها في السوق اللبنانية” مؤكدة أنه “أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.