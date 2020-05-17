احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وأشار التقرير الى أنه “تم إجراء 48 فحصا مخبريا أمس السبت لحلات مخالطة مباشرة وغير ومباشرة للحالتين”.
ولفت التقرير الى أن “فحوص PCR التي أجريت يوم الجمعة الماضي، ل118 شخصا في البلدة من المخالطين، أتت 113 حالة منها سلبية مؤكدة، و5 حالات سلبية غير مؤكدة، وان اللجنة تتابع جميع الحلات التي تم فحصها، لناحية التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة، مع التمني عليهم التزام الحجر لما فيه مصلحة الجميع”.
وأكدت أن “هناك عملية استقصاء كاملة حول بقية المحتكين بالحالتين المثبتتين”، وتمنت من أهالي برجا بشكل عام التزام قرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | بلدية برجا: أجرينا 118 فحصاً لمخالطين أتت 113 سلبية مؤكدة و5 غير مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.