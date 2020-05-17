لبنان | وزير الصحة: لا يمكننا الانتقال من الاقفال الى الحياة الطبيعية الا بمرحلة انتقالية

وقال حسن خلال جولته على مناطق لبنانية إنه “اذا أصبح لدينا مناعة تدريجية على فيروس كورونا فهذا أمر جيد والمطلوب حاليا الالتزام بضوابط التعبئة العامة والتدرج وصولا الى الحياة الطبيعية”.

وأضاف، “رفعنا من جهوزية المستشفيات الحكومية وباتت لدينا مناعة على أعلى المستويات ضد فيروس كورونا”.

وتوقعت مصادر صحية سابقاً أنه على ضوء ما قد يصدر عن اللجنة الصحية بشأن كورونا سيتقرر في الاجتماع الذي تعقده خلية الأزمة في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسان دياب تمديد اقفال البلد او الاتجاه الى رفع الحظر تدريجيا والسماح للمؤسسات بإعادة العمل وفق البرنامج الذي تعده الحكومة مع الإبقاء على التقيد بالمفرد والمزدوج لحركة السيارات، وإلزام المواطنين بوضع الكمامات تحت طائلة المسؤولية، وفي حال اتُفق على اتخاذ القرار بتمديد الاقفال فقد يكون حتى نهاية الأسبوع المقبل.