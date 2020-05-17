لبنان | سلامة وافق على المشاركة في جلسة المفاوضات مع ممثلي صندوق النقد الدولي… بشرط

وعلمت “الأنباء” من مصادر مطلعة ان اتصالات بقيت بعيدة عن الأضواء جرت مع سلامة لإقناعه بالمشاركة مع الوفد اللبناني في جلسة المفاوضات التالية التي ستعقد مع ممثلي صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.

ووافق سلامة على الحضور او ارسال من ينوب عنه شرط إخلاء سبيل رئيس العمليات المالية في المصرف المركزي مازن حمدان بعد احالته الى قاضي التحقيق من قبل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، مقابل العدول عن الاضراب المفتوح الذي كان مقررا من قبل موظفي مصرف لبنان ابتداء من يوم الثلاثاء.

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بدورها، جددت مصادر عين التينة في اتصال مع “الأنباء” تمسك رئيس المجلس نبيه بري بحماية أموال المودعين، وأكدت ان “الودائع بالنسبة اليه خط أحمر ولن يقبل المساس بها إطلاقاً”.

ناشدت مصادر بري الحكومة اعتماد الحكمة في مقاربتها الملف المالي لما يشكله من حساسية بالنسبة للمواطنين، مطالبة اياها بسياسة مالية واضحة وعدم التفلت في سعر الدولار الذي ينعكس ارتفاعا جنونيا في اسعار المواد الغذائية كما يشجع على الاحتكار.

ورأت المصادر بالمفاوضات مع صندوق النقد “خطوة جدية على طريق معالجة الأزمة لأن الناس اكتوت بنار الغلاء والمطلوب حل سريع لهذه المشكلة”.