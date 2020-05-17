لبنان | موجة حر تضرب لبنان… الحرارة قد تلامس الـ39 درجة في بعض المناطق

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الأحد: يستمر الطقس حارا جدا، والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٥ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة
٢- الرياح شمالية ٤٠ كم/س
٣- الرطوبة ٤٥٪
٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa
٥- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١
الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.