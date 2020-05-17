لبنان | موجة حر تضرب لبنان… الحرارة قد تلامس الـ39 درجة في بعض المناطق

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 08:22 صباحاً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 مايو 2020 08:22 صباحاً - مشاركة

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الأحد: يستمر الطقس حارا جدا، والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٩ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٦ و ٣٥ درجة، بقاعا بين ١٧ و ٣٦ درجة وعلى ال ١٠٠٠م بين ٢٣ و ٣٣ درجة

٢- الرياح شمالية ٤٠ كم/س

٣- الرطوبة ٤٥٪؜

٤- الضغط الجوي ١٠١٣ hpa

٥- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢١

الاثنين: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. والحرارة تسجل ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.

الثلاثاء: يستمر الطقس حارا جدا وجافا. الحرارة تسجل الحرارة ساحلا بين ٢٦ و ٣٥ درجة (تلامس ٣٧ الى ٣٨ درجة اقصى الشمال وبعض المناطق الداخلية) فيما تبقى الرطوبة السطحية متدنية.