لبنان | مستشفى مشغرة الحكومي: الفحوص التي أجريت داخل المستشفى جاءت نتائجها سلبية

وجاء البيان التوضيحي للمستشفى، بعد شيوع أخبار بأن المستشفى استقبل حالة مصابة بفيروس كورونا لشخص قادم من الخارج، علما ان الحالة التي تم الحديث عنها نقلت من المطار مباشرة إلى مستشفى رفيق الحريري لإجراء الحجر اللازم. ودعت الادارة الجميع الى توخي الدقة في نشر الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية فقط.

في سياق متصل، أجرى فريق من وزارة الصحة فحوص pcr لـ50 مواطنا من بلدتي البيرة والرفيد في قضاء راشيا الوادي، جاءت نتائجهم سلبية، إثر ثبوت إصابة في الرفيد واختلاطها مع اخرين.