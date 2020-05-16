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وأشار المجذوب في حديث تلفزيوني، إلى “أننا عقدنا عدة اجتماعات مع الفرقاء المعنيين التربويين ووضعنا مبادئ وتحدثنا عن اعتبار مصلحة المتعلم قبل كل الإعتبارات، وتكلمنا عن الشفافية والثقة بين الأسرة التربوية، وتم ترسيخ قضايا الأقساط والإداريين والتلامذة والأساتذة، والهدف أن تبقى التربية ميزة ورأس الرمح للبناني في لبنان وليكون سفير لبنان في الخارج عندما يذهب ليتعلم أو يعمل في الخارج”.
ولفت إلى أن “هناك خوف على الدراسة ولكن لا يوجد يأس ونحن لا نستسلم، وأنا متفائل رغم الخوف والصعوبات، وتمديد المراحل الثالة والرابعة والخامسة لرفع التعبئة سيؤدي لتأجيل فتح المدارس، والهدف الرئيسي هو البعد الصحي، والبعد التربوي وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من العام الدراسي”.
واعتبر أن الأساتذه “هم الذين لم يخذلونا منذ ال1975 لليوم، وجودهم هو رافع للتربية في لبنان”، مشددا على أن “الاهل يوما ما سيضحون أكثر لأنه بالتضحيات نبني وطن وتربية، وأتفهم الأهل الغير قادرين على دفع كامل الأقساط، وسنبحث عن حلول مع المدارس، الوقت هو من أصعب الظروف لكن الحلول تدرس بشكل دقيق”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزير التربية “طارق المجذوب”: تمديد مراحل رفع التعبئة سيؤدي لتأجيل فتح المدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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