لبنان | الدولار يسجل انخفاضاً اليوم.. وتوقيفات في مكاتب تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية

من خلال متابعتها لإحدى ملفات تمويل الإرهاب، أوقفت مديرية المخابرات أحد السوريين الذي يقيم منذ فترة طويلة في لبنان ويعمل في تحويل الأموال بصورة غير قانونية والذي قام بإرسال حوالات مالية إلى خارج لبنان لصالح أحد الإرهابيين.

ومن خلال ما أدلى به من إعترافات حول طرق تحويله الأموال من لبنان توصلت مديرية المخابرات إلى تحديد مجموعة من الأشخاص (لبنانيين وسوريين) يعملون في مجال تحويل الأموال والصرافة غير الشرعية، بعضهم تحت ستار مكاتب وشركات قانونية بإستخدام منصة إلكترونية غير مرخصة عائدة لشركة البركات للتحويلات المالية.

وبعد تحديد هويات هؤلاء الأشخاص وأماكن تواجدهم، وبعملية نوعية دقيقة، قامت قوة من مديرية المخابرات بتنفيذ مداهمات متزامنة في 12 منطقة لبنانية مختلفة تمكنت خلالها من توقيف 16 شخصا (13 سوري و3 لبنانيين) وضبطت الحواسيب والأجهزة الخليوية المستخدمة من قبلهم في عمليات التحويل بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة.

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لا يزال التحقيق مستمراً مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص ويجري العمل على توقيف بقية المتورطين.

وشهد سعر صرف الدولار انخفاضاً اليوم فقد سجّل سعر الصرف، صباح اليوم السبت، في السوق السوداء 4000 ليرة للمبيع و4050 ليرة للشراء، وذلك بتراجعٍ ولو طفيف عن الأمس.

وكان سعر صرف الدولار قد تراوح، صباح أمس الجمعة، بين 4170 ليرة و4230 ليرة، وسجّل تراجعاً تدريجياً خلال النهار ليصل سعر الاقفال إلى حدود 4050 – 4100 ليرة، بعد أن كان قد سجل استقراراً ليومين في السوق السوداء.