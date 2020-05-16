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واستكملت عناصر قوى الأمن الداخلي عزل البلدة من خلال الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حواجزها الخمسة التي وضعتها على مداخل البلدة من مختلف الاتجاهات، في إطار تطبيق التعبئة العامة.
وتشددت قوى الأمن في الإجراءات على الحواجز، وفي الوقت نفسه سطرت محاضر ضبط بالمخالفين لقرار التعبئة العامة، ولقرار وزير الداخلية، لجهة السماح للسيارات بالسير (مفرد ومجوز)، في وقت وزعت العناصر كمامات على السيارات المارة.
وافادت معلومات عن استقدام ١٥ مصابا بالكورونا من برجا وشحيم ليضعوهم في مبنى الجامعة العربية في الدبية، وسط رفض أهالي المنطقة.
في غضون ذلك، أجرى فريق طبي من مستشفى صيدا الحكومي وباشراف وزارة الصحة العامة بالتعاون مع بلدية حاروف، أكثر من ٥٠ فحص PCR عشوائياً، للعاملين في المهن الحرة من لحامين وخياطين ومحال سمانة، لدراسة المنحى الوبائي لفيروس كورونا والتأكد من عدم تسجيل أي إصابة داخل البلدة
ويرجح مصدر وزاري استمرار الاقفال العام في لبنان الى ما بعد عيد الفطر في لبنان خشية من اي عملية تفشٍ لا يمكن ضبطها. وفق ما ذكر موقع صوت كل لبنان.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | تسجيل 3 اصابات جديدة في شحيم وفحوص عشوائية في المناطق.. فهل يستمر الإقفال العام؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.