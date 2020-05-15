لبنان | وزني: الحكومة اللبنانية ترغب بخفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف

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وقال وزني في حديث للوكالة الفرنسية، إن “هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي”.

وأضاف، “في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة”.

وتابع، اننا “مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم”.