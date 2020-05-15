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وقال وزني في حديث للوكالة الفرنسية، إن “هيكلة المصارف ستتم خطوة بخطوة وهناك خيارات عدة مطروحة للمعالجة بينها الدمج وهو أمر طبيعي”.
وأضاف، “في لبنان 49 مصرفاً تجارياً، ومن الطبيعي أن ينخفض الرقم إلى نحو النصف في المرحلة المقبلة”.
وتابع، اننا “مستعدون لتلبية طلب صندوق النقد بتعويم الليرة بعد تلقي الدعم”.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وزني: الحكومة اللبنانية ترغب بخفض عدد المصارف التجارية من 49 إلى نحو النصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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