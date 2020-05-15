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وأوضح المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات محمد فهمي في بيان أنه “ورد في احدى وسائل الاعلام خبرا حول خلاف حصل خلال اجتماع لجنة كورونا بين وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ووزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، حيث اشتكى وزير الداخلية من التأخير في الإجراءات لتزويد الوزارة بأسماء المغتربين”.
وأضاف البيان، “يهم المكتب الاعلامي الاشارة الى ان ما ذكر غير صحيح إطلاقًا، مؤكدا على التنسيق التام بين الوزارتين وبين الوزيرين شخصيًا لما فيه خير المصلحة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | محمد فهمي: التنسيق التام بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة قائم ولا إشكال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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