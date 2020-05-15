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وستصل الرحلات السبع اليوم تباعا كما هو مقرر: من فرانكفورت الخامسة بعد الظهر، تليها باريس الساعة السادسة مساء، ثم ميلانو السابعة مساء ومدريد الثامنة مساء ومن أكرا الحادية عشرة ليلا، على ان تصل طائرة من كينشاسا الثانية عشرة والنصف بعد منتصف الليل، والرحلة الأخيرة من لندن الأولى والنصف بعد منتصف الليل ايضا .
يذكر أن الرحلات المقررة اليوم هي من ضمن الرحلات التي ستسيرها شركة “الميدل إيست” من البلدان التي لا يتوفر فيها فحص PCR لمرض فيروس “كورونا” باستثناء رحلة مدريد حيث تطبق شروط إجراء هذا الفحص، مع العلم أن رحلات “الميدل ايست” من البلدان التي لا يتم فيها فحص PCR محددة في المرحلة الثالثة من خطة الإجلاء، أيام 15 ,17 ,19 ,21 و23 أيار الجاري .
وتجدر الإشارة الى أن رحلات فرنكفورت، باريس ولندن التي ستصل اليوم الى بيروت ستنقل على متنها بالإضافة الى الركاب من هذه الدول، ركابا آخرين من الذين انتقلوا إليها من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وجنوب أميركا .
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | استكمالا للمرحلة الثالثة: سبع طائرات للـ “ميدل ايست” تصل اليوم وفق شروط الشركة وخطة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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