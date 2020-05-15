لبنان | كورونا في لبنان: تسجيل حالتين مثبتتين في برجا.. وأول إصابة في كترمايا

وأشار التقرير الى أن خلية الأزمة واللجنة الطبية في البلدية ستجريان بالتعاون مع وزارة الصحة العامة فحوصات مخبرية للمحتكين المباشرين، وقسم من المحتكين غير المباشرين، والتي ستصل الى 100 فحص تقريبا.

وأكدت اللجنة “أنها وضعت المخالطين (البالغ عددهم 120 شخصا) في الحجر المنزلي، وتتم متابعتهم ومواصلة عملية الإستقصاء عن حالات مخالطة أخرى”، وتمنت اللجنة من “أهالي برجا بشكل عام الإلتزام بقرار التعبئة العامة لما فيه مصلحة الجميع”.

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كترمايا

وفي كترمايا دعا رئيس البلدية المحامي يحي علاء الدين، أهالي البلدة الى “التعاون مع البلدية لحماية وسلامة ابناء البلدة جميعا، وضرورة أخذ الحيطة والحذر بشكل جدي، بعد تسجيل اول اصابة لسيدة بفيروس كورونا في البلدة”، مشددا على “ضرورة ابلاغ البلدية كل من خالطها منذ عشرة أيام وحتى الساعة لأخذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لمنع تفشي هذا الوباء في البلدة، الذي بات يهددنا جميعا نتيجة سرعة انتشاره وانتقال العدوى للآخرين دون علم أصحابه”.

وأعلن انه سيتم اجراء فحص ال PCR لجميع المشتبه بإصابتهم، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.

وطلبت البلدية المراجعة والاتصال على الأرقام التالية:

رئيس البلدية: 03 (661 089)

الدكتور بلال قاسم: 03 ( 695 306)

الشيخ وسام طافش 70 (846 018)

السيد مصعب سعيد 76 (711 585)