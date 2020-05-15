لبنان | وزارة الصحة تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا.. والوزير يحذر: ارتداء الكمّامة أصبح الزامياً

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من جانبه دعا وزير الصحة، حمد حسن، إلى “ضرورة أخذ الاحتياطات المطلوبة مع القادمين من الخارج”.

وقال بعد اجتماع المجلس الصحي الأعلى: “نحتاج الى تعاون مجتمعي لنمرّ الى مسار العودة الى الحياة الطبيعية بحذر ودقة”.

وشدد على “ضرورة التنسيق والتعاون وتحميل القوى الأمنية والبلديات المسؤولية إضافة إلى المسؤولية المجتمعية للإلتزام بتدابير الحجر”، قائلاً: “إذا أردنا تخفيف بعض إجراءات التعبئة العامة فإرتداء الكمامة أصبح إلزاميًا”.

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ولفت الى أنه “من تأتي نتيجة فحصه سلبية لا يعني أنه لا يحمل الفيروس بل قد تظهر عوارض كورونا عليه خلال الـ 15 يوماً ولهذا السبب يجب أخذ الحذر والتقيد بالحجر الصحي وعدم مخالطة الناس”.

وتمنى وزير الصحة على الناس أن “يتجاوبوا مع ارشادات وتعليمات الحكومة ووزارة الصحة لان المشهد الكارثي الذي رأيناه في بعض الدول يجب أن نعمل جميعا على عدم حصوله في لبنان”.