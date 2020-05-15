لبنان | وزارة العمل تستدعي ممثلين عن شركة “أرامكو” لمتابعة قضية العمال من التابعية البنغالية

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واعلنت وزارة العمل في بيان انها استدعت ممثلين عن شركة “أرامكو”، في إطار متابعة قضية العمال من التابعية البنغالية العاملين لديها.
وتم التداول في المشاكل التي يعانيها الاجراء لجهة تسديد الشركة أجورهم بالعملة الوطنية، لتعذر حصولها على الدولار الاميركي في ظل الازمة الراهنة، فضلا عن الصعوبات المترتبة عن رغبة بعض العمال بالعودة الى بلادهم في ظل إقفال المطار.
وأجرى جهاز التفتيش في الوزارة كشفا ميدانيا على اماكن سكن العمال، وتم الاستماع الى افاداتهم للتثبت من صحة ما ادلت به الشركة، وكذلك حول مدى توفر شروط الوقاية والسلامة في اماكن تواجدهم، وهذا الملف قيد المتابعة الحثيثة من قبل الوزارة للعمل على معالجته انطلاقا من الحرص على إعطاء العمال حقوقهم كاملة.
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