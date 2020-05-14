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ووصل المسافرون الى القاعات المخصصة لهم في المطار، حيث تتم الإجراءات والتدابير المتبعة من قبل الطاقم الطبي التابع لوزارة الصحة العامة والاجهزة المعنية في المطار من قوى الأمن الداخلي، وجهاز الامن والامن العام للتأكد من كافة الاستمارات والبيانات وعناوين المسافرين بشكل دقيق.
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فتابع الفريق الطبي في المطار إعادة فحص اي مسافر سجلت لديه اي عوارض أثناء الرحلة، رغم ان جميع المسافرين أجروا فحوصات PCR قبل توجههم الى لبنان وقد سلموا نتائج فحوصاتهم الى الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة العامة لحظة دخولهم الى قاعة المطار المخصصة لهم.
تجدر الإشارة إلى ان طائرة “الميدل ايست” الآتية من اسطنبول قد وضعت شعارها القديم الذي يعود إلى الثمانينيات لمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانطلاقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان | وصول طائرة الـMEA من اسطنبول وعلى متنها 124 لبنانياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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