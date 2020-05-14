لبنان | الجيش اللبناني: إحباط تهريب 215000 ليتراً من المازوت و71 طناً من الطحين

وأعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان “ان وحدات الجيش على الحدود اللبنانية – السورية الشمالية والشرقية، ضبطت وبتواريخ مختلفة ما بين 7 / 5 / 2020 و14/ 5 /2020، 10 صهاريج و 2 بيك آب و فان محملة بحوالى 215000 ليتر من مادة المازوت، كما ضبطت شاحنتان و 4 بيك آب محملة بحوالى 71 طنا من الطحين، كما أوقفت 25 شخصا.

وتتخذ وحدات الجيش الإجراءات الضرورية لضبط الحدود ومنع التهريب عبر المعابر غير الشرعية. وأحيل الموقوفون مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة.